ТВ-марафон фильмов Эльдара Рязанова пройдет к 98-летию режиссера

Знаменитые кинокартины покажет телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», передает ТАСС.





18 и 19 ноября телезрителей ждет программа из 15 лент советского режиссера и сценариста. В нее включили работы разных жанров — комедия, драма, музыкальный фильм, сатира, экранизация литературной классики, трагикомедия.





Во время марафона будут представлены знаковые картины кинематографиста, включая его «трилогию о любви», первую совместную работу со сценаристом Эмилем Брагинским «Берегись автомобиля», «Бесприданницу» по пьесе Александра Островского, а также «Стариков-разбойников», «Гараж» и др.





Ранее сообщалось, что ТНТ занимается производством фильма «СамоИрония судьбы!», название которого отсылает к самой популярной в СССР и России новогодней ленте «Ирония судьбы» Рязанова. Впервые она вышла в 1976 году на ТВ. В этом году дебютировал американский ремейк картины «Ирония судьбы в Голливуде». Главные роли в ромкоме исполнили Эмма Робертс и Томас Манн.





Фото: кадр из «Невероятных приключений итальянцев в России»