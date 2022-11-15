Клава Кока спела советский хит «Пять минут» в новогодней комедии

15.11.2022

Клава Кока спела советский хит «Пять минут» в новогодней комедии
Певица приняла участие в съемках фильма «СамоИрония судьбы!», сообщил портал E1.RU со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

В киноленте поп-исполнительница споет песенку про пять минут из легендарной «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова. В новом фильме хит прозвучит не за пять, а за 37 минут до Нового года, отметили представители вещателя. В оригинале ее исполняли Людмила Гурченко и трио сестер Шмелевых. 

В «СамоИронии» снимаются популярные комики, певицы, телеведущие. Среди них — Михаил Галустян, Азамат Мусагалиев, Марина Кравец, Ольга Бузова, Ляйсан Утяшева и др. В фильме предполагают показать знакомые сцены из оригинальной «Иронии судьбы», музыкальные выступления и пародии на современные клипы, фильмы и сериалы. Так, зрителей ждут 70 вариантов Лукашина, которого сыграют разные актеры. 

Дата и время премьеры пока не названы.

Фото: скриншот / ютьюб