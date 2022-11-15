Netflix хочет, чтобы Грета Гервиг экранизировала «Хроники Нарнии»

15.11.2022

Netflix хочет, чтобы Грета Гервиг экранизировала «Хроники Нарнии»
Стриминг вернулся к разработке фильмов по фэнтези-циклу Клайва С. Льюиса, сообщил портал What’s on Netflix.

По его информации, в настоящее время сервис ищет режиссера, который снял бы фильм в начале 2023 года. Приоритетной фигурой для создания первых двух картин портал назвал Грету Гервиг. Постановщица «Леди Берд» и представители стриминга пока не комментировали информацию.

В 2019 году стало известно, что курировать предполагаемую фэнтези-франшизу будет Мэтью Олдрич, соавтор сценария «Тайны Коко». О планах продолжить экранизацию книг «Нетфликс» говорил еще четыре года назад, когда заключил договор с C.S. Lewis Company.

В 2010-е годы вышли три фильма по «Хроникам Нарнии». Цикл включает семь книг о волшебной стране, в которую дети попадают через шкаф. 

Фото: Pixabay