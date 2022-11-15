Netflix хочет, чтобы Грета Гервиг экранизировала «Хроники Нарнии»

Киностудия Searchlight опубликовала на своем YouTube-канале ролик по драме обладателя «Оскара» Сэм...
Стриминг вернулся к разработке фильмов по фэнтези-циклу Клайва С. Льюиса, сообщил портал What’s on...
Британская актриса Эмили Блант в беседе The Telegraph высказалась о тренде на изображение сильных ...
Инструмент приобрел участник аукциона Julien’s, прошедшего в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке. Об этом соо...
«Дисней» больше не интересуется спин-оффом пиратской франшизы с нею в главной роли. Об этом австра...
Киностудия Searchlight опубликовала на своем YouTube-канале ролик по драме обладателя «Оскара» Сэм...
Стриминг вернулся к разработке фильмов по фэнтези-циклу Клайва С. Льюиса, сообщил портал What’s on...
Британская актриса Эмили Блант в беседе The Telegraph высказалась о тренде на изображение сильных ...
Инструмент приобрел участник аукциона Julien’s, прошедшего в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке. Об этом соо...
«Дисней» больше не интересуется спин-оффом пиратской франшизы с нею в главной роли. Об этом австра...
Креативный продюсер шоу на ТНТ обсудила в YouTube-проекте «Подкаст Абрамова» изменение своего отно...
В свой первый уик-энд сиквел «Черная Пантера: Ваканда навеки» собрал в мировом прокат...
Закончился второй сезон всероссийского проекта «Родной Дом», в рамках которого было создано более 80...
Минкультуры РФ сообщило, что отозвано прокатное удостоверение документального фильма «Голод» о гол...
Шоураннеры сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер уточнили подробности пято...
В Дюссельдорфе 13 ноября состоялась церемония вручения музыкальной премии MTV Europe Music Awards ...
В возрасте 73 лет ушел из жизни актер и режиссер Александр Сайко, известный по роли в...
13 ноября в Сербии завершились гастроли Ансамбля современной хоровой музыки «Altro coro» под управле...
Представители исполнительского искусства, музыки, кино и анимации, рекламы, индустрии разработки ком...
Проект «Симфоническое «Кино» с участием Юрия Каспаряна сыграет большой концерт 22 ноября 2022 года н...
Восемь известных театральных и концертных коллективов выступят с гастролями в Луганске в ноябре и де...
16 ноября 2022 года в 10.00 в Парламентской библиотеке (по адресу: пр. Вернадского, д. 93, корп. 4) ...
Около 35 тысяч человек посмотрели выставку «Новые республики: история края» в Музее Победы. Временна...
Она была представлена на форуме «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации» в Санкт-Петербу...
В год 150-летия со дня рождения М. А. Кузмина (1872–1936), одного из наиболее талантливых поэтов из ...
15.11.2022