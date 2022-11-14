Выставку о культуре и традициях Донбасса в Музее Победы посмотрели около 35 тысяч человек

14.11.2022
Около 35 тысяч человек посмотрели выставку «Новые республики: история края» в Музее Победы. Временная экспозиция открылась 4 ноября, в День народного единства, и работала до 13 ноября.
Материалы экспозиции предоставили регионы, недавно вошедшие в состав нашей страны. О своих уникальных коллекциях рассказали краеведческие музеи из Луганска и Донецка. Посетителям представили более сотни оцифрованных фотографий и документов, посвященных красоте и богатству регионов, их традициям, культуре и истории. Выставка вызвала неизменный интерес у посетителей.
«С августа 2022 года Министерство культуры и Музей Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР реализуют масштабный проект «Наши традиции», который знакомит жителей ЛНР с бесценными собраниями ведущих российских музеев. Он пользуется большой популярностью у жителей региона. И вот теперь наши коллеги и друзья из Донбасса впервые смогли показать свою выставку москвичам и гостям столицы. Очень символично, что эта экспозиция была представлена именно в День народного единства, а в церемонии ее открытия приняли участие представители Луганского и Донецкого краеведческого музеев», — отметили организаторы.
Фото: пресс-служба музея