Ровно 100 объектов нематериального культурного наследия вошли в Антологию народной культуры

Она была представлена на форуме «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации» в Санкт-Петербурге. Работа над проектом была приурочена к Году культурного наследия народов России.

По итогам презентации будет подготовлено одноименное издание, содержащее информацию по всем 100 объектам.





Фото: Минкультуры РФ

В Антологию вошли обряды, праздники, эпические сказания, ремесла, промысловые, песенные и танцевальные традиции. В их числе – осетинский танец симд, праздник «Усть-Цилемская горка», михайловское кружево, тувинское горловое пение хоомей, традиции изготовления игрушек и другие.