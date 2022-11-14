Ровно 100 объектов нематериального культурного наследия вошли в Антологию народной культуры

14.11.2022

Ровно 100 объектов нематериального культурного наследия вошли в Антологию народной культуры

Она была представлена на форуме «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации» в Санкт-Петербурге. Работа над проектом была приурочена к Году культурного наследия народов России.

В Антологию вошли обряды, праздники, эпические сказания, ремесла, промысловые, песенные и танцевальные традиции. В их числе – осетинский танец симд, праздник «Усть-Цилемская горка», михайловское кружево, тувинское горловое пение хоомей, традиции изготовления игрушек и другие.

По итогам презентации будет подготовлено одноименное издание, содержащее информацию по всем 100 объектам.  

Фото: Минкультуры РФ