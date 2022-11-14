В Культурном центре Elohovskiy Gallery состоится выставка к 150-летию со дня рождения М. А. Кузмина

В год 150-летия со дня рождения М. А. Кузмина (1872–1936), одного из наиболее талантливых поэтов из созвездия Серебряного века, произошло знаменательное событие для всего литературного мира. Уникальная рукопись переводов сонетов Шекспира, более 80 лет считавшаяся утраченной, наконец увидела свет.

Понимая ценность случившегося, Культурный центр Elohovskiy Gallery подготовил для всех любителей изящной словесности необычный выставочный проект.

Архивные и библиографические изыскания центра убедительно свидетельствуют об особом отношении Кузмина к творчеству Шекспира. На протяжении всей жизни он вновь и вновь возвращался к произведениям английского драматурга. В 1903–1904 гг., задолго до первых попыток перевести сонеты Шекспира, Кузмин написал музыку на их тексты, результатом чего стали два сборника романсов для голоса с фортепиано. На открытии нашей выставки эти композиции впервые будут сыграны для публики. Так неопубликованная рукопись получит новую жизнь.

К переводу сонетов Кузмин впервые обратился в 1917 г., а в марте 1931 г. собрание поэтических произведений Шекспира было включено в план одного из лучших издательств советской России — «Academia». Специально длявыставки были найдены архивные документы, проливающие свет на сотрудничество Кузмина с «Academia»





Украшением экспозиции станут лучшие переводы сонетов, подготовленные другими авторами до и после Кузмина. Среди них: Н. В. Гербель, В. Я. Брюсов, С. Я. Маршак, Б. Л. Пастернак и др. Жемчужинами этой части выставки станут первые подобные опыты: «Подражание Шекспиру: (В альбом *****)» В. С. Межевича (1839) и «Сонет (Из Шекспира)» И. А. Мамуны (1859). В таком составе все эти книжные памятники будут демонстрироваться впервые.





Открытие выставки пройдет 23 ноября.





Фото: пресс-служба центра