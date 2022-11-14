Новогоднюю комедию «Елки-иголки» от Киностудии имени Горького покажут в кино 29 декабря

14.11.2022

Новогоднюю комедию «Елки-иголки» от Киностудии имени Горького покажут в кино 29 декабря

Новогодняя романтическая комедия «Елки-иголки» от Киностудии имени Максима Горького с Павлом Прилучным и Гариком Сукачевым выйдет в широкий российский прокат 29 декабря.

Это первый совместный проект с подразделением Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) по выпуску и продвижению фильмов АВК’PRO. Об этом сообщает пресс-служба генерального продюсера Продюсерского центра Киностудии имени Горького Лику Бланк.

Фильм снят командой продюсерского центра Киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры РФ.

Режиссер картины — Александр Баршак. В фильме также снялись Оскар Кучера, Владислав Ветров, Агриппина Стеклова, Юлианна Караулова.

Фото: Pixabay