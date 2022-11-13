В Оренбурге прошла церемония прощания с автором песен группы «Ласковый май» Сергеем Кузнецовым

13.11.2022

В Оренбурге прошла церемония прощания с автором песен группы «Ласковый май» Сергеем Кузнецовым

Проститься с композитором 13 ноября пришли близкие, коллеги, друзья, фанаты, сообщает «Культуромания». 

«На похороны приехали сотни людей, это не только родные и горожане, фанаты его творчества приехали из многих городов страны. Сергей Борисович будет погребен на почетном квартале кладбищенского комплекса „Степной-1“», — сообщили «РИА Новости» организаторы похорон.

Сергей Кузнецов скончался 7 ноября в возрасте 58 лет. По первоначальным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. 

Кузнецов работал музыкальным руководителем в детском доме, где воспитывался Юрий Шатунов. Его авторству принадлежат самые культовые хиты группы — «Розовый вечер», «Седая ночь», «Белые розы». 

Фото: Pixabay