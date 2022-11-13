Сибирячка Варвара Убель победила в шоу «Ну-ка, все вместе!»





Варвара: «Я не ожидала, что стану победительницей до самого последнего момента! Даже на финальном батле не считала баллов соперниц, а смотрела их выступления с восхищением, как зритель на живом концерте, и получала удовольствие! Думаю, мысли о победе только помешали бы мне классно выступить. Уверена - победителем мог стать каждый из финалистов, это лишь вопрос стечения обстоятельств и фортуны. Когда меня вернули в полуфинал, первое, что я почувствовала – груз ответственности. Я осознала, что нахожусь в особенных условиях и мне никак нельзя подвести людей, которые в меня поверили. Рада, что оправдала их ожидания! И спасибо создателям шоу за ту тёплую, даже семейную атмосферу, которая царила на площадке, и, конечно же, всей моей семье и близким - за поддержку!».