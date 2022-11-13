В музее "По сусекам"проходит персональная выставка "ОК.Образ коня" художника, предметного дизайнера Дмитрия Чекучинова

ОК. ОБРАЗ КОНЯ - персональная выставка художника, предметного дизайнера Дмитрия Чекучинова в музее русского быта ПО СУСЕКАМ.

Сегодня интерес к народным промыслам и этническому искусству снова находится на пике внимания, а художники и дизайнеры с удовольствием обращаются к своему национальному культурному коду.

«Я создаю свои предметы из массива дерева, применяя технологии, проверенные поколениями наших предков. Использую различные техники резьбы: трехгранно-выемчатую, плоско-рельефную с растительным орнаментом, объёмную в скульптуре. Ориентируюсь на русский стиль и народное искусство во всем его многообразии. Главное для меня – добиться выразительной линии контура в сочетании с лаконично окрашенными поверхностями и несколькими видами фактур. В игрушке важна тактильность и теплота. В последнее время волнует тема первобытного искусства, что находит отражение в моих работах и считывается зрителем на уровне генетической памяти», — рассказывает автор работ, художник Дмитрий Чекучинов.

Чекучинов Дмитрий - художник, предметный дизайнер, выпускник АХПК им. В.М. Васнецова, специальность- художественная обработка дерева, ведущий преподаватель Ермилов В.А.

Фото: пресс-релиз к выставке