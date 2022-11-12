Звезда 90-х Андрей Губин снялся в шоу «Суперстар!» на НТВ

12.11.2022

Звезда 90-х Андрей Губин снялся в шоу «Суперстар!» на НТВ
Исполнителя заметили на съемочной площадке музыкального проекта на «Мосфильме», сообщил «СтарХит»

По информации издания, покинувший сцену больше 15 лет назад артист побывал на проекте как зритель — он приехал поддержать своего друга, участника шоу Александра Айвазова.

Андрея Губина тоже звали участвовать в шоу, но он отказался, сославшись на проблемы со здоровьем. Заболевание артиста на сегодня неизлечимо, добавил собеседник издания на площадке. По его словам, бывший кумир девочек-подростков мало с кем общался на съемках, но был вежлив и приветлив. 

«Суперстар!», в котором состязаются звезды предыдущих десятилетий, стартовал 6 ноября. Во втором выпуске его покинет первый участник. В третьем сезоне проекта поют Ирина Салтыкова, Роксана Бабаян, Вячеслав Малежик, Катя Лель и др.

Фото: Pixabay