На Disney+ дебютировала рисованная короткометражка о Малыше Йоде

Фильм «Дзен: Грогу и пыльные кролики» вышел 12 ноября, в день трехлетия сериала «Мандалорец» по вс...
Скульптура автора пьес «Пять вечеров» и «Осенний марафон» создана по эскизу Григория Ястребенецког...
Актер подал иск к четверым членам команды с обвинением в халатности, которая привела к гибели Галины...
О месте и времени похорон народного художника РФ сообщили в пресс-службе Молодежного театра, пишет...
Кинематографист назвал требования премии Американской киноакадемии невозможными для российских фил...
Фильм «Дзен: Грогу и пыльные кролики» вышел 12 ноября, в день трехлетия сериала «Мандалорец» по вс...
Скульптура автора пьес «Пять вечеров» и «Осенний марафон» создана по эскизу Григория Ястребенецког...
Актер подал иск к четверым членам команды с обвинением в халатности, которая привела к гибели Галины...
О месте и времени похорон народного художника РФ сообщили в пресс-службе Молодежного театра, пишет...
Кинематографист назвал требования премии Американской киноакадемии невозможными для российских фил...
В интервью THR звезда оригинальных боевиков об американском солдате, прошедшем войну во Вьетнаме, ...
Презентация постановки на музыку Модеста Мусоргского прошла накануне, передает ТАСС со ссылкой на ...
Стриминг опубликовал на ютьюб-канале ролик по проекту, сочетающему кадры дикой природы и космическ...
В новом выпуске вокального конкурса жюри рассекретило еще одного персонажа. Восьмой эпизод вышел на ...
После анонса экранизации видеоигры актер напомнил в соцсетях о своем давнем стремлении появиться в...
Кинокомикс вряд ли пройдет проверку регуляторов, заявил представитель крупной киносети КНР в коммент...
Дни российского кино прошли в рамках Минского международного кинофестиваля (ММКФ) «Лiстапад», сообща...
К 135-летию автора в Новой Третьяковке открылась экспозиция, в которую вошли более 60 его работ. О...
Сборник «Поколение Брат» с новыми версиями саундтреков из криминальной дилогии выпустил лейбл Gazg...
Актер озвучки скончался в результате онкологического заболевания, сообщили в Warner Bros. Discover...
Супергеройский экшн «Ваканда навсегда» получил рейтинг свежести 84% на Rotten Tomatoes и 67 баллов...
Лента Гамлета Дульяна выбыла из графика российских релизов, сообщили «БК» в компании «Централ Парт...
Список рекомендованных к оцифровке проектов согласовал экспертный совет по развитию Госфильмофонда...
Все средства с продажи картин в диапазоне от Боттичелли до Кандинского направят на благотворительнос...
К участию в конкурсе Фонда Андрея Мельниченко приглашают учеников 5–11-х классов школ и студентов ...
12.11.2022