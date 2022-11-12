На Disney+ дебютировала рисованная короткометражка о Малыше Йоде

12.11.2022

На Disney+ дебютировала рисованная короткометражка о Малыше Йоде
Фильм «Дзен: Грогу и пыльные кролики» вышел 12 ноября, в день трехлетия сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн». 

Режиссером короткометражки выступил Кацуя Кондо. Ее создали студия Ghibli, основанная Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой, и компания Lucasfilm, учрежденная Джорджем Лукасом. 

В центре истории — Грогу из «Мандалорца», прозванный Малышом Йодой из-за схожести с мастером-джедаем. В основном шоу молчаливого героя, владеющего Силой, сопровождает чуть более разговорчивый наемник (Педро Паскаль).

Недавно итальянский аккаунт Disney+ в одной из соцсетей случайно рассказал о проекте и дате его релиза, который стал подарком фанатам на день рождения «Мандалорца». Премьера третьего сезона шоу состоится в феврале. Сериал уже продлили на четвертый сезон, который находится в разработке.

Фото: кадр из The Mandalorian