Алек Болдуин обвинил съемочную группу Rust в причастности к смерти оператора

Актер подал иск к четверым членам команды с обвинением в халатности, которая привела к гибела Галины Хатчинс, сообщает New York Times.





Ответчиками значатся Сет Кенни, поставлявшая оружие для съемок; Ханна Гутьерес-Рид, отвечавшая за оружие на площадке; помощник режиссера Дэйв Холс, назвавший пистолет безопасным и передавший его актеру, а также реквизитор Сара Закри.





Осенью прошлого года на съемках одной из сцен «Ржавчины» Болдуин выстрелил из пистолета, в котором оказались боевые патроны, и убил Хатчинс. Этим же выстрелом он ранил постановщика Джоэла Соузу, который к настоящему моменту выписался из больницы. Расследование дела и судебный процесс продлились около года. Семья Галины Хатчинс подписала на мировое соглашение с актером и продюсерской компанией проекта.





Ранее сообщалось, что съемки вестерна планируют возобновить в будущем году. К работе вернется прежняя команда и каст.





Фото: кадр из An Imperfect Murder