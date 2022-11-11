Дэйв Батиста из «Стражей Галактики» заявил о желании сыграть в Gears of War

После анонса экранизации видеоигры актер напомнил в соцсетях о своем давнем стремлении появится в образе главного героя первых игр серии Маркуса Феникса.





Батиста выложил кадры из рекламы Gears 5 со своим участием. В сиквеле 2019 года он появился в качестве игрового персонажа. Уже тогда было известно о том, что он хочет сыграть Феникса.





Недавно Netflix поделился планами по адаптации Gears of War. Пока стриминг анонсировал разработку полнометражного фильма и анимационного сериала для взрослых. В случае кассового успеха первые проекты станут основой для создания новой киновселенной. Кто сыграет в фильме, пока не сообщалось.





Первый шутер от третьего лица Gears of War вышел в 2006 году. В центре истории оказывается солдат Маркус Феникс и его отряд, который борется с неожиданно вырвавшейся из-под земли Ордой Саранчи — мутантами, появившимися не без участия людей и желающими им исключительно смерти. Действие происходит на терроподобной планете Сера.





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