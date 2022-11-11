Премьеру фильма «Мы» по антиутопии Евгения Замятина отменили

Лента Гамлета Дульяна выбыла из графика российских релизов, сообщили «БК» в компании «Централ Партнершип».





«Мы» с Егором Корешковым и Еленой Подкаминской должны были выйти в отечественный прокат 1 декабря. Причины снятия релиза с даты прокатчик не уточнил. Когда лента появится на широких экранах — неизвестно.





Пережив глобальную катастрофу, остатки человечества создают Единое государство. К XXXII веку его граждане пронумерованы, одеты в униформу и заняты общим делом — созданием корабля «Интеграл». Жизнь людей полностью регламентирована вплоть до интимной близости и почти лишена эмоций — им знакомо только счастье. Абсолютно счастливый инженер Д-503 однажды сталкивается с гражданкой И-330, после чего замечает в себе «древние» ощущения и узнает о существовании противников режима.





Ранее в этом году до кинотеатров не добрались «Ампир V», не получивший прокатное удостоверение из-за возрастного рейтинга, «Капитан Волконогов бежал» и «Нууча» Владимира Мункуева. Появятся ли эти фильмы в кинотеатрах страны — неизвестно.





Фото: кадр из трейлера «Мы»