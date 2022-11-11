Коллекция сооснователя Microsoft ушла с молотка за рекордные $1,5 млрд

Все средства с продажи картин в диапазоне от Боттичелли до Кандинского направят на благотворительность согласно последней воле Пола Аллена, сообщает The Art Newspaper Russia.





Распродажа коллекции прошла в Christie’s в Нью-Йорке, где представили 60 лотов. Все работы раскупили. Полученная сумма стала рекордной для реализации одного собрания с 2021 года, когда продали коллекцию Линды и Гарри Маклоу. При этом обновлены 20 аукционных рекордов художников, а пять работ проданы более чем за $100 млн.





Среди самых дорогостоящих лотов оказались «Гора Сент-Виктуар» (1888–1890) Сезанна — 137,7 млн долларов, «Материнство II» (1899) Гогена — 105,7 млн, «Березовый лес» (1903) Климта — 104,5 млн, «Сад с кипарисами» (1888) ван Гога — 117,1 млн, а также «Натурщицы» (маленькая версия) Жоржа Сёра 1888 года, ушедшие за $149,2 млн.





Обновились рекорды для фотографа Эдварда Стайхена, пуантилиста Поля Синьяка и др. Также с молотка ушли полотна Каналетто, Боттичелли, Л. Фрейда, Джонса, Кандинского.



