Фильм «Сердце пармы» повторил рекорд «Аватара» 2009 года

Достижениями российской исторической драмы по роману Алексея Иванова поделилась пресс-служба проекта, передает РИА Новости.





Картина удерживает лидерство в отечественном прокате пять уик-эндов подряд. До этого аналогичное достижение было у «Аватара» Джеймса Кэмерона, дебютировавшего в 2009-м и до сих пор считающегося самым кассовым фильмом в мире.





«Сердце пармы» может похвастаться лучшими сборами с февраля этого года и лучшей наработкой на копию с марта. По данным на утро 10 ноября, бокс-офис фильма Антона Мегердичева составил 713 млн рублей, а количество зрителей — 2,3 млн человек.





По словам продюсера Антона Златопольского, выпуск ленты в тяжелый для всей индустрии период был риском. Но у команды была надежда на то, что «Сердце пармы» поможет вернуть людей в кинотеатры. Фильм предполагают и дальше продвигать в прокате, добавил он.





Кинокартина с Александром Кузнецовым и Еленой Ербаковой в главных ролях вышла на широкие экраны 6 октября.





Фото: кадр из фильма «Сердца пармы»