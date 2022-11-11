Мультфильм по сериалу «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет в 2025 году

Анимационная полнометражка по вселенной мультсериала обзавелась датой премьеры, сообщил журнал Variety.





Пока безымянный проект предполагают выпустить в октябре 2025 года. Он станет первым из трех запланированных полнометражных релизов. Действие трилогии будет связано с событиями оригинального шоу. Производством займутся анимационные студии Paramount, Nickelodeon и Avatar.





Подробности сюжета пока не раскрыты. Ранее появлялась информация о том, что новые проекты расскажут истории Аанга и других персонажей. Официальных комментариев по этому поводу не было.





Оригинальный сериал выходил в 2005-2008 годах и включал три сезона. Его действие разворачивается в мире, где люди могут управлять природными стихиями. В центре истории — юный маг воздуха и его друзья, которые противостоят повелителю огня и хотят закончить столетнюю войну.





Paramount также анонсировала выход анимационного полного метра о Губке Бобе. Дату релиза наметили на май 2025-го. Подробности новой истории о культовом герое пока тоже неизвестны.





Фото: кадр из Avatar: The Last Airbender