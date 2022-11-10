В Москве представят выставку заонежской вышивки конца XIX–XX веков

Образцы крупнейшего художественного промысла Карелии можно увидеть во Всероссийском музее декоративного искусства, сообщили в пресс-службе учреждения.





16 ноября откроется проект «Заонежская вышивка: коллекции и судьбы». Самые старинные предметы экспозиции — это более 100 образцов, вышитых мастерицами на рубеже XIX–XX веков. Треть из них впервые представят публике.





Новый этап в развитии промысла связан с созданием в 1929 году артели в Хашезеро, которую возглавила Парасковья Назарова. На выставке покажут ее работы, предметы, выполненные ее сотрудницами в 1920–1940-х годах, а также фотоснимки мастериц. В вышивке того времени были популярны мотивы эпоса «Калевала» и агитационные мотивы.





Зрители увидят документы послевоенного времени, рассказывающие о сложностях мастериц по совмещению работы и семьи, образцы торжественных произведений, экспериментальные «зашивки» и другие предметы 1960–1980-х годов, созданных с появлением машинного производства и развитием связей с НИИ художественной промышленности, а также композиции, сочетающие машинную и ручную вышивку 1990-х и др.





Выставка открыта до 15 декабря.





Фото: Веселов А., предоставлено пресс-службой ВМДИ