Фестиваль российской культуры пройдет в трех странах Африки

Вместе с другими экспонатами из коллекции Музея костюма его продемонстрируют публике на выставке в д...
Концерт пройдет 21 ноября в Московском международном доме музыки. Рапсодия обязана своим названием д...
В ноябре жители Замбии, Танзании и Эфиопии смогут познакомиться с песенным фольклором и академичес...
Международный форум «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации» с 10 по 12 ноября в Санкт-П...
Работа секции организована Агентством креативных индустрий при департаменте предпринимательства Мо...
Вместе с другими экспонатами из коллекции Музея костюма его продемонстрируют публике на выставке в д...
Концерт пройдет 21 ноября в Московском международном доме музыки. Рапсодия обязана своим названием д...
В ноябре жители Замбии, Танзании и Эфиопии смогут познакомиться с песенным фольклором и академичес...
Международный форум «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации» с 10 по 12 ноября в Санкт-П...
Работа секции организована Агентством креативных индустрий при департаменте предпринимательства Мо...
V Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие» пройдет в апреле 2023 года. Организаторами вы...
Фильм станет первой частью третьего сезона антологии «Я существую» (I am). Изображение опубликовал C...
11 ноября (11:00) в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости будет проведено выставочно-...
Актриса театра и кино Вера Алентова посетила церемонию вручения театральной премии в Москве. На ней ...
Новые эпизоды драматического сериала о жизни Елизаветы II появились в доступе на стриминге Netflix...
Национальная Медиа Группа сообщила о создании кинопрокатной компании «НМГ Кинопрокат»...
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, выпустил новый клип «Вороны...
Лента станет совместным производством Universal с Death Row Pictures. Режиссером картины д...
Торжественное закрытие выставки «Лики Марии — Образы Света» состоялось в «Центре искусств. Москва»...
Школьники из новых регионов России смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде, которая ежег...
В рамках IV Московского фестиваля «Зарядье» пройдет московская премьера оперы Сергея Прокофьева «Люб...
Первый фестиваль авторского кино «Зимний» в Москве откроет документальный фильм киноведа и режиссера...
Комедийная драма с Евгением Сытым и Филиппом Авдеевым, тепло принятая кинокритиками и зрителями, б...
Россия 10 ноября отмечает Всемирный день науки. «День науки призван подчеркивать важную роль науки в...
На ютьюб-канале «Централ партнершип» появился ролик по фильму режиссера и сценариста Антона Мусса....
10.11.2022