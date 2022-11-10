Фестиваль российской культуры пройдет в трех странах Африки

В ноябре жители Замбии, Танзании и Эфиопии смогут познакомиться с песенным фольклором и академической музыкой России. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.





15 ноября в Лусаке (Замбия), 17 ноября в Дар-эс-Саламе (Танзания) и 19 ноября в Аддис-Абебе (Эфиопия) пройдут концерты народной исполнительницы Олеси Евстигнеевой и Квинтета солистов ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной. В их исполнении прозвучат русские народные песни, сочинения Шостаковича, Соловьева-Седого, Шендерева и др.





Также фестивальная программа включает фотовыставку с изображениями северных районов РФ — от Мурманской области до Камчатки.





Выступления организует Росконцерт при поддержке Минкультуры РФ. Фестиваль нацелен на укрепление межкультурных связей между странами в преддверии второго саммита Россия — Африка. Его проведение запланировано на 2023 год в Петербурге.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ