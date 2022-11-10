В Санкт-Петербурге подведут итоги юбилейного года Петра I и цикла «Музейные маршруты – 2022»

10.11.2022
Ассамблея петровских музеев была создана в преддверии 350-летия со дня рождения Петра Великого с целью изучения и популяризации наследия первого русского императора. Сегодня она объединяет 120 музеев из 36 субъектов Российской Федерации. ГМЗ «Петергоф» как руководящая институция Ассамблеи представит мультимедийный проект, наглядно демонстрирующий ресурсы межмузейного объединения, географию входящих в него учреждений, а также презентует основные результаты работы музеев-участников в юбилейном петровском году. Основное внимание на выставке уделено программе «Виват, Петр Алексеевич!», в рамках которой прошло 129 мероприятий в 31 регионе России с охватом свыше 800 000 человек.
В ходе стратсессии «Музейные маршруты России» лидеры музейного сообщества и ведущие эксперты туристической отрасли представят итоги реализации проекта в 2022 году, а также объявят регионы, которые станут участниками цикла в следующем году. Кроме того, участники музейного форума расскажут об успешной реализации туристических маршрутов «Многоликая Россия» и «Литературная страна», которые получили свое развитие благодаря проекту «Музейные маршруты России». Будет сформирован лонг-лист регионов, где пройдут маршруты в составе проекта детского туризма «Моя Россия». Завершит мероприятие церемония награждения победителей конкурса среди музеев в рамках совместного проекта Минкультуры России и Международного портала Russia Beyond «Россия: 85 приключений».
Фото: Минкультуры РФ