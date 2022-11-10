В Санкт-Петербурге подведут итоги юбилейного года Петра I и цикла «Музейные маршруты – 2022»

11 ноября (11:00) в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости будет проведено выставочно-просветительское мероприятие, посвященное празднованию 350-летия Петра I. В тот же день (14:00) в Большом зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга состоится стратегическая сессия по подведению итогов цикла выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий «Музейные маршруты России» в 2022 году. Пленарные заседания пройдут под председательством статс-секретаря – заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой.

Итоги юбилейного года Петра I подведут в рамках выставочно-просветительского мероприятия, посвященного празднованию 350-летия императора. Ключевой темой обсуждения станет деятельность Ассамблеи петровских музеев, перспективы ее развития и намеченные планы на будущее. Особое место в дискуссии займет вопрос интеграции Ассамблеи и Всероссийского проекта «Императорский маршрут», реализуемого Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве Государственного музея-заповедника «Петергоф» с Музеем Мирового океана (г. Калининград) и Национальным музеем Республики Татарстан (г. Казань), а также пройдет торжественная передача Архива семьи Бенуа в дар музею-заповеднику от Центра кинофестивалей и международных программ.