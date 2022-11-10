Кейт Уинслет и ее дочь Миа Триплтон появились на первом кадре фильма «Я — Рут»

Фильм станет первой частью третьего сезона антологии «Я существую» (I am). Изображение опубликовал Channel 4.





Мать и дочь в жизни сыграли семью в эпизоде «Я — Рут», который представляет собой полнометражный фильм. По сюжету Рут встревожена из-за того, что ее дочь-подросток Фрея все сильнее увлекается соцсетями и сталкивается с их давлением. Она уходит в себя, а ее отношения с матерью становятся все более натянутыми.





Режиссером «Я — Рут» и всей антологии «Я существую» выступает Доминик Сэвидж. Постановщик и исполнительница главной роли совместно разработали историю о кризисе психического здоровья, который широко распространился в наше время, в особенности среди молодежи. Уинслет также занималась продюсированием проекта.





«Я верю, что многие родители и дети поймут нашу историю огромных трудностей и надежд», — отметил Сэвидж.





Антология «Я существую» выходит с 2019 года. Новый фильм с Уинслет и Тримплтон планируют показать грядущей зимой на Channel 4. Точная дата релиза пока не называется.





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