Киностудия Universal Pictures снимет сериал о жизни рэпера Снупа Дога

По словам Снупа Дога, он долго ждал проекта, так как ему нужны были правильный режиссер, идеальный сценарист и лучшая кинокомпания.





Байопик охватит несколько периодов жизни музыканта.





Съtмки начнутся в 2023 году, больше никаких подробностей о картине нет.





Ранее сообщалось, что Снуп Дог снимется в комедии про американский футбол под названием The Underdoggs в роли бывшей суперзвезды НФЛ.





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