Киностудия Universal Pictures снимет сериал о жизни рэпера Снупа Дога

10.11.2022

Киностудия Universal Pictures снимет сериал о жизни рэпера Снупа Дога

Лента станет совместным производством Universal с Death Row Pictures. Режиссером картины должен быть Аллен Хьюз, за сценарий отвечает Джо Роберт Коул.

По словам Снупа Дога, он долго ждал проекта, так как ему нужны были правильный режиссер, идеальный сценарист и лучшая кинокомпания.

Байопик охватит несколько периодов жизни музыканта.

Съtмки начнутся в 2023 году, больше никаких подробностей о картине нет.

Ранее сообщалось, что Снуп Дог снимется в комедии про американский футбол под названием The Underdoggs в роли бывшей суперзвезды НФЛ. 

Фото: Pixabay