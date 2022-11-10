Выставка «Лики Марии — Образы Света» преодолела разрыв между церковным и светским искусством

Торжественное закрытие выставки «Лики Марии — Образы Света» состоялось в «Центре искусств. Москва» 9 ноября 2022 года.

С 7 октября посетители экспозиции имели возможность воочию оценить уникальное собрание изображений Богородицы работы художницы Вероники Пономаревой-Коржевской с ранее не исследованными сюжетными композициями, названия для которых взяты из подлинных текстов Священного Предания («Защитница сирых», «Добрые плоды», «Тихое пристанище», «Хранительница России», «Насадительница красоты» и др.). Выставка привлекла беспрецедентное количество посетителей для экспозиции современного искусства.

Финалом закрытия выставки «Лики Марии — Образы Света» стало выступление Праздничного хора Данилова монастыря. Мужской вокальный коллектив представил специальную часовую программу, состоящую из богородичных песнопений. Произведения русских духовных авторов, такие как «О, Всепетая» Григория Григорьева и «Богородице Дево Мати» Антона Вискова, перемежались с различными версиями ангельской песни Пресвятой Богородице «Ave, Maria» на музыку Франца Шуберта, Камиля Сен-Санса, Джулио Каччини и др. Кроме того, прозвучали стихи о Богоматери авторства Николая Гоголя, Максимилиана Волошина, Юлии Жадовской и других русских классиков.

Те, кто не успел попасть на выставку «Лики Марии — Образы Света», могут ознакомиться с ней в формате мультимедийной презентации.

Выставка реализована с помощью гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, при финансовой поддержке Фонда развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара и организационной поддержке Фонда культурных и образовательных программ «Открытое море».

Фото: пресс-служба выставки