Disney и Lucasfilm ищут сценариста для сериала об Индиане Джонсе

Новое шоу об археологе и искателе сокровищ разрабатывается для стриминга «Дисней+», сообщили инсайдеры Variety.





По их словам, о создании сериала заговорили после отказа Харрисона Форда возвращаться к образу авантюриста после пятой ленты. На этом основании в Disney начали рассматривать варианты развития франшизы.





В настоящее время идет поиск сценариста для многосерийного шоу. Пока нет информации о сюжете сериала и его связи с грядущим пятым фильмом приключенческой франшизы. Не уточняется, станет ли он предысторией или спин-оффом основной сюжетной линии.





Разработкой проекта занимается студия Lucasfilm («дочка» Walt Disney Studios) Джорджа Лукаса, выступившего автором персонажа. Герой был доработан при участии сценаристов Филипа Кауфмана и Лоуренса Кэздана и режиссера Стивена Спилберга во время съемок первого фильма серии 1981 года.





«Индиана Джонс 5» дебютирует в кинотеатрах в июне 2023-го.





Фото: кадр из Indiana Jones and the Last Crusade