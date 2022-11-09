Израильские ученые расшифровали буквенную надпись на гребне из слоновой кости

09.11.2022
Израильские ученые сумели расшифровать древнейшую буквенную надпись, сделанную на гребешке из слоновой кости. Об этом сообщает ФАН.
Выяснилось, что на ханаанском языке надпись означает заговор от вшей. Она может считаться древнейшей из-за буквенного письма, которое использовалось хананеями, а затем и другими народами.
«Пусть этот клык вырвет вшей из волос и бороды», — приводят исследователи значение надписи.
Гребешок из слоновой кости размером 3,5 на 2,5 сантиметра был найден при раскопках в Тель-Лахиш еще в 2017 году. Но выгравированные на нем буквы ученые заметили только при последующей обработке артефакта в 2022 году. Сайт newscientist.com отмечает, что надпись сделана буквами шириной от 1 до 3 миллиметров.
Как считают историки, гребень из слоновой кости был в ту эпоху довольно дорогим предметом, что доказывает, что даже люди с высоким социальным статусом в древности страдали от паразитов.
Фото: Pixabay