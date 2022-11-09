Израильские ученые расшифровали буквенную надпись на гребне из слоновой кости

Выяснилось, что на ханаанском языке надпись означает заговор от вшей. Она может считаться древнейшей из-за буквенного письма, которое использовалось хананеями, а затем и другими народами.





«Пусть этот клык вырвет вшей из волос и бороды», — приводят исследователи значение надписи.





Гребешок из слоновой кости размером 3,5 на 2,5 сантиметра был найден при раскопках в Тель-Лахиш еще в 2017 году. Но выгравированные на нем буквы ученые заметили только при последующей обработке артефакта в 2022 году. Сайт newscientist.com отмечает, что надпись сделана буквами шириной от 1 до 3 миллиметров.





Как считают историки, гребень из слоновой кости был в ту эпоху довольно дорогим предметом, что доказывает, что даже люди с высоким социальным статусом в древности страдали от паразитов.





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