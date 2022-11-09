Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил, почему «Аватар: Путь воды» длится так долго

«Я бы сказал, что в новом фильме больше внимания уделяется истории и персонажам, отношениям и эмоциям», — сказал режиссер.





Ранее Кэмерон заявил, что франшиза «Аватар» может закончиться на третьем фильме.





Первый «Аватар» вышел на экраны в 2009 году и завоевал звание самого кассового фильма в истории, собрав 2,923 млрд долларов.





Релиз «Пути воды» в международном прокате намечен на 16 декабря.





Фото: скриншот