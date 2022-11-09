Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил, почему «Аватар: Путь воды» длится так долго

09.11.2022

Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил, почему «Аватар: Путь воды» длится так долго

Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил, почему фильм «Аватар: Путь воды» длится так долго — более трех часов. Об этом информирует издание Variety.

Кэмерон оправдал хронометраж картины необходимостью раскрыть сюжет и персонажей, пишет «Культуромания». 

«Я бы сказал, что в новом фильме больше внимания уделяется истории и персонажам, отношениям и эмоциям», — сказал режиссер.

Ранее Кэмерон заявил, что франшиза «Аватар» может закончиться на третьем фильме. 

Первый «Аватар» вышел на экраны в 2009 году и завоевал звание самого кассового фильма в истории, собрав 2,923 млрд долларов.

Релиз «Пути воды» в международном прокате намечен на 16 декабря. 

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