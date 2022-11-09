Минкультуры планирует открыть 80 виртуальных концертных залов в этом году

Онлайн-площадки появятся в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура», сообщила глава министерства Ольга Любимова на выступлении в ГД.





До конца 2022 года предполагается запустить 80 онлайн-залов, которые обеспечат жителям отдаленных населенных пунктов доступ к концертам и театральным постановкам. Они будут работать на базе учреждений культуры.





По словам Ольги Любимовой, опыт проведения онлайн-мероприятий во время карантина оказался востребованным и после снятия антиковидных ограничений. В развитии виртуальных встреч активно участвует портал Культура.РФ, где ежегодно организуют минимум 100 онлайн-трансляций.





«Цифровая культура» — один из трех федеральных проектов нацпроекта «Культура», который нацелен на расширение доступа жителей РФ к культуре с помощью высокотехнологичных средств. Он предполагает создание мультимедийных выставок и гидов, проведение трансляций спектаклей и концертов, в том числе в виртуальных концертных залах.





Цифровые инструменты также используют в дополнение к традиционным форматам культурного досуга. Каждый год выпускаются 75 мультимедиа-гидов, в основном для региональных и муниципальных музеев, а также оцифровывается 8 тысяч книг для НЭБ, подчеркнула глава министерства.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ