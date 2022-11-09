К 2025 году треть всех работников культуры пройдут повышение квалификации

Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, выступая на «правительственном часе» в Госдуме.





По ее словам, в этом году обучат 40 тысяч человек, а к 2025-му — 200 тысяч работников культуры, что составляет около трети всех сотрудников отрасли.





Обучение проводится по программе переподготовки творческих и управленческих кадров. Для этого в вузах по всей стране создали 19 образовательных центров. Эта работа стала частью реализации одного из трех федеральных проектов нацпроекта «Культура» — «Творческие люди». Он стал «главным ресурсом для выявления и поддержки талантов, для проведения гастролей и выставок по всей нашей необъятной стране», подчеркнула Ольга Любимова.





Она привела в пример важные проекты: Пасхальный фестиваль, в рамках которого в этом году оркестр Мариинки дал 35 концертов в 26 городах РФ; Фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов, объединивший сотни участников со всей страны; Фестиваль русских зарубежных театров, а также Национальный молодежный симфонический оркестр.





Глава министерства подчеркнула и важность поощрения работников сельских клубов, библиотек и других учреждений культуры в малых городах и других малонаселенных пунктах. С прошлого года финансовое поощрение получают 1 тысяча сельских учреждений культуры и 1 тысяча лучших работников сферы. В 2022-м помощь получили 639 человек и 681 учреждение. Также ежемесячную стипендию выплачивают 100 творческим деятелям до 35 лет.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ