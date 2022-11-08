Okko объявил о старте съемок «очень откровенного прочтения» сказки о Золушке

Главные роли в эротической мелодраме «Непослушная» исполняют Анастасия Резник и Александр Петров, сообщил стриминг.





По словам постановщика проекта Дмитрия Суворова, зрителей ждет непривычное и «откровенное» переложение знаменитой сказочной истории о Золушке. Он снимет фильм по своему сценарию.





История разворачивается вокруг студентки-эколога Эли и директора строительной фирмы Матвея. Он представляет проект строительства высотки на месте лесопарка, который критикует девушка, чем привлекает внимание бизнесмена. Столкнувшись с неожиданным отказом, он предлагает студентке пари. Если после недели встреч с ним (и по его правилам) она не захочет продолжать отношения, он обещает отменить застройку парка.





Дата премьеры пока неизвестна.





В октябре на стриминге Wink стартовал показ мелодрамы «Надвое» с Петровым. Вместе с ним в сериале Петра Тодоровского снялись Данила Козловский, Ирина Старшенбаум, Елизавета Базыкина.





Фото: кадр из фильма «Герой»