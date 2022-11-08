Николас Кейдж возглавит каст хоррор-триллера режиссера «Сумеречной зоны»

Американский актер пополнит свою фильмографию лентой «Длинноногие», которую поставит Оз (Осгуд) Перкинс. Об этом написал Deadline.





По информации издания, фильм ужасов снимут в стиле классических голливудских психологических триллеров. Сюжет проекта держится в секрете.





Кейдж не только сыграет заглавную роль, но и займется продюсированием проекта. Перкинс срежиссирует картину по собственному сценарию. Производство киноленты стартует в следующем году. Дата релиза пока не намечена.





Ранее Перкинс выпустил дебютный детективный триллер «Февраль», фильм ужасов «Я прелесть, живущая в доме», фолк-хоррор «Гретель и Гензель», а также популярную научно-фантастическую и хоррор-антологию «Сумеречная зона». Среди планов Кейджа значатся роли в комедии «Сценарий мечты» и продолжении «Сокровища нации».





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