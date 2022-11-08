«Кинопоиск» показал новый трейлер драмы «Монастырь» с Настей Ивлеевой

Ролик по сериалу Александра Молочникова появился на ютьюб-канале российского стриминга.





Автором идеи стала Александра Ремизова, продюсировавшая «Елки», «Триггер», «Топи» и другие популярные проекты. Главные роли вместе с Ивлеевой исполнили Наталья Кудряшова (обладательница награды Венецианского кинофестиваля за роль в «Человеке, который удивил всех»), Филипп Янковский («Карамора»), Марк Эйдельштейн («Страна Саша»).





Тусовщица Мария отдыхает в Эмиратах за счет четы миллиардеров. После очередной вечеринки она обнаруживает себя без жилья, денег и под угрозой заключения в тюрьму. Девушка срочно возвращается в Россию, но ее проблемы продолжаются и здесь. На нее начинается охота, от которой Мария укрывается в монастыре, где внезапно находит не только убежище.





Драматический сериал выйдет 19 ноября. В день премьеры станут доступны первая и вторая серии.



