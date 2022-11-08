Археологи нашли место въезда на Немецкий двор Великого Новгорода

Исследования проведены совместной экспедицией Института археологии РАН, Новгородского музея-заповедника и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого на территории будущего историко-археологического квартала, который создается по инициативе Российской академии наук и Новгородского музея-заповедника.

«Находки этого года превзошли все ожидания. Теперь мы можем смело говорить о том, что самая восточная торговая контора Ганзы из четырех, существовавших в Средневековье (в Лондоне, Бергене, Брюгге и Новгороде), находилась именно здесь, и мы уже вошли на ее территорию», — сказал заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

Торговый устав (скра, Schra, Schrage), который регламентировал торговлю Новгорода с ганзейским союзом, предписывал немецким купцам останавливаться в Новгороде на территории, принадлежавшей Ганзе, — Готском и Немецком дворах. Там же купцы должны были хранить товары и вести торговлю.

На раскопе небольшой площади археологи собрали значительную коллекцию находок западноевропейского происхождения: фрагменты немецкой столовой керамики, которую называли каменной за ее прочность, детали деревянных столовых мисок, бронзовые пряжки разных размеров, металлические нашивки на одежду, накладки на пояса, перстни с геральдическими знаками, железные ножи с клеймами, гребни из рога, нательные крестики, латунные наперстки, сотни железных иголок.

Фото: Минкультуры РФ