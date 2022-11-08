В Москве состоится гала-концерт лауреатов Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»

Концерт станет масштабным культурных событием — настоящим праздником казачьей культуры, на котором будут представлены различные жанры народного творчества — от традиционной казачьей песни, танца и фланкировки шашкой до современного казачьего фольклора в оригинальных аранжировках с использованием таких инструментов, как саксофон, туба, гитара и др.





В 2022 году в региональных отборочных этапах конкурса приняли участие более 280 коллективов из разных регионов страны.





Гала-концерт пройдет в уникальном формате — на одной сцене выступят как самодеятельные коллективы — победители региональных отборочных этапов из 12 субъектов Российской Федерации, так и профессиональные национальные коллективы, такие как ансамбль «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной, Государственный театр танца «Казаки России», Государственный кубанский казачий ансамбль «Криница», фолк-группа «Партизан FM».





«Казачий круг» проводится при поддержке Минкультуры России ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации.





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