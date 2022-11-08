Стартовал онлайн-марафон «Музейный гид — 2022»

С 7 по 25 ноября в дистанционном формате проводится ежегодный форум Фонда Владимира Потанина, посвященный музейному делу, сообщила пресс-служба организации.





Участников марафона приветствовала гендиректор фонда Оксана Орачева. По ее словам, сегодня вместе с музеями меняются музейные профессии, работники сферы приобретают новые компетенции. Форум является площадкой для развития этих навыков, знакомства с коллегами и их опытом, обмена информацией, подчеркнула она.





Первая неделя марафона посвящена креативности. На ее открытии выступила завкафедрой территориального развития ИОН РАНХиГС Елена Зеленцова, рассказавшая об идеях в современных продуктах. Тренер по ораторскому мастерству Седа Каспарова дала мастер-класс. В рубрике «Лайфхак-дэй» получатели грантов фонда рассказали о неочевидных сложностях проектирования и преодолении кризисов в реализации идей.





«Музейный гид» проводится с 2011 года. В нем принимают участие не только музейные работники, но и деятели культуры и искусства, ученые и исследователи, урбанисты и представители туристической отрасли, журналисты и блогеры. Они обсуждают актуальные тенденции в развитии музейного дела, а также новые форматы работы на стыке дисциплин.





Послушать участников и изучить материалы форума можно на его сайте





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