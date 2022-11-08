«Черная пантера: Ваканда навсегда» стала важнейшим фильмом Marvel
«Черная пантера: Ваканда навсегда» стала важнейшим фильмом Marvel
08.11.2022
Такую характеристику проекту дал глава студии Кевин Файги в ролике о съемках сиквела Black Panther, опубликованном на ютьюб-канале Marvel Entertainment.
По его словам, вся кинокомпания верит, что создала свой самый важный проект. Во время производства на нем был сконцентрирован каждый член съемочной команды, а больше всех — режиссер Райан Куглер, подчеркнул Файги.
Постановщик, ранее создавший оригинальную ленту с Чедвиком Боузманом в главной роли (1976-2020), назвал сиквел «фильмом об отношениях».
Кинокритики в первых отзывах хвалили фильм за актерскую игру, операторскую работу и нехарактерное для супергеройского жанра смещение акцента со зрелищности на процесс горевания после утраты. Это сделало ленту очень душевной, трогательной и «очищающей», отмечали эксперты.
Фильм дебютирует 11 ноября. «Ваканда навсегда» рассказывает о трауре по королю африканского государства Т’Чалле, выступавшего его защитником в образе Черной пантеры. В это время появляется новая угроза, а также — новые защитники Ваканды.