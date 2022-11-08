Екатеринбуржцев приглашают стать кураторами выставок о конструктивизме

Подготовка и презентация выставок пройдут в рамках проекта «Народная выставка».

Организатор «Народной выставки» — проект «Территория авангарда», деятельность которого посвящена исследованию и популяризации авангардного наследия Екатеринбурга.

«Екатеринбург – одна из столиц конструктивизма. В городе регулярно проходит множество мероприятий, посвященных этой теме. Мы видим, что все больше екатеринбуржцев искренне интересуются историей архитектуры, культуры, быта 1920–1930-х годов, когда строились знаковые для нашего города здания и районы. Для многих это не только история города, которую интересно изучать, но еще и личная история, связанная с судьбами родственников, близких людей. Поэтому мы решили инициировать проект «Народная выставка», чтобы жители города могли поделиться своим видением эпохи авангарда и ее наследия», — говорит Лариса Пискунова, соруководитель просветительского проекта «Территория авангарда», кандидат философских наук, доцент Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина.

Участникам первого набора «Народной выставки» организаторы предлагают исследовать архитектурное наследие площади Парижской коммуны в Екатеринбурге: гостиницу «Большой Урал», Дом печати, проект Синтетического театра, Клуб строителей, Дом промышленности и др.

Для участия в проекте необходимо набрать кураторскую команду из 3–6 человек, которые будут отвечать за разный функционал: кто-то будет работать с архивными источниками, кто-то, например, собирать истории от героев, кто-то фотографировать или снимать видео и т.п.

Команда проекта «Территория авангарда» возьмет на себя менторскую роль: поможет участникам сформулировать ключевую идею выставок, определить формат и художественные средства, возьмет на себя расходы по производству.

Итог проекта «Народная выставка» — серия моновыставок, созданных горожанами, — емких исследовательских, художественных высказываний с несколькими экспонатами.

Фото: пресс-служба проекта