Команда «Ночи Музыки» раскрыла, сколько денег раздаст молодым музыкантам

В этом году молодым музыкантам раздадут 1,5 миллиона рублей на реализацию самых разнообразных музыкальных проектов. Максимальная сумма гранта для одного коллектива — 300 тысяч рублей.

Подать заявку и получить возможность реализовать музыкальный проект можно до 20 ноября на сайте https://vk.cc/aCJSOl, до конца приема осталось менее двух недель. Есть только два условия — все участники коллектива должны быть в возрасте от 16 до 35 лет и являться гражданами России.

New/Open Showcase Festival — конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс актуальной музыки, созданный командой Ural Music Night. Фестиваль пройдет с 10 по 12 февраля 2023 года и соберет в одном месте ключевых представителей музыкальной индустрии.

Как правило, грантодатели не делятся секретами успешных заявок, однако организаторы New/Open Showcase Festival совместно с «Мастерами» записали целых два бесплатных онлайн-курса, которые расскажут об этом, — «Как устроен менеджмент артиста» https://vk.cc/ci9Ys4 и «Как зарабатывать на музыке» https://vk.cc/cgJox5. Лучший студент каждого из них вместе со своей группой станет участником фестиваля.

Помимо этого, пять финалистов курса «Как устроен менеджмент артиста» получат от оргкомитета New/Open консультацию по вопросам эффективной подготовки и участия в шоукейс-фестивалях и других мероприятиях и по вопросам фандрайзинга. Они также смогут пройти онлайн-стажировку от команды Doing Great Agency — PR-агентства, специализирующегося на продвижении культурных проектов, – получить разбор своего проекта и подробную стратегию его дальнейшего развития.

Лучшему студенту курса «Как зарабатывать на музыке» и его группе «Мастера» оплатят дорогу до Екатеринбурга и обратно, проживание в городе и работу оператора, который снимет тревел-видео о поездке на фестиваль.

Финалистом (и лучшим студентом) становится человек, выполнивший финальное задание до 15 января 2023 года и успешно прошедший собеседование с командой «Мастеров».

Проект New/Open реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Фото: пресс-служба проекта