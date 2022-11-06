Бастион «Литва» станет частью музея-заповедника «Музей Мирового океана»

Решение об этом озвучил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании регионального Совета по культуре 2 ноября 2022 года.

Фортификационное сооружение будет использоваться в целях хранения, экспонирования и реставрации, войдет в музейный водный маршрут. Письмо о готовности принять в пользование объект культурного наследия музей направил в адрес областных властей еще весной 2022 года.







Также эта тема обсуждалась с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой во время презентации концепции развития музея на предстоящие пять лет.

«Нам очень важно расширять площади, которые подходят для хранения, реставрации и представления крупногабаритных предметов. Это якоря, двигатели кораблей, лодки и ялы, объекты морской археологии. Музей ведет комплектование фонда традиционных средств передвижения по воде, сейчас в коллекции 32 единицы. Лодки находятся на территории Фридрихсбургских ворот. Мы перевезем их в бастион, который расположен у реки, будет легче спускать наши суда на воду, можно организовать занятия для детей клуба «Юный моряк», а это - новый этап, движение вперед. Мы благодарим губернатора Антона Алиханова за понимание необходимости развития музея!» – прокомментировала событие генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

По словам директора, в первую очередь на объекте, где когда-то располагался гребной клуб, предстоит навести порядок, очистить помещения и территорию от мусора, провести консервацию, решить вопросы безопасности. На первый субботник на бастионе «Литва» Светлана Сивкова пригласила всех желающих помочь в восстановлении.





Фото: Минкультуры РФ