Скончался основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

07.11.2022

Скончался основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

Ушел из жизни оренбургский композитор, автор хитов «Ласкового мая» и создатель группы Сергей Кузнецов. Ему было 58 лет. Информацию подтвердили в концертном агентстве, которое занималось организацией творческого вечера композитора.

Дата и место прощания пока не уточняются. По предварительным данным, композитор умер из-за проблем с сердцем.

Музыкой Кузнецов стал заниматься с 13 лет, играя песни любимых исполнителей на фортепиано, а позже начал сочинять собственные мелодии.

В концертной организации также уточнили, что композитор всю жизнь проработал в детском доме, где познакомился с будущим солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым.

Кузнецов являлся автором хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и других.

Фото: Pixabay