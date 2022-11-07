Скончался основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

Дата и место прощания пока не уточняются. По предварительным данным, композитор умер из-за проблем с сердцем.





Музыкой Кузнецов стал заниматься с 13 лет, играя песни любимых исполнителей на фортепиано, а позже начал сочинять собственные мелодии.





В концертной организации также уточнили, что композитор всю жизнь проработал в детском доме, где познакомился с будущим солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым.





Кузнецов являлся автором хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и других.





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