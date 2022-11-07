Константин Райкин соберет актерско-режиссерский курс из прослушанных на гастролях абитуриентов

07.11.2022

Константин Райкин соберет актерско-режиссерский курс из прослушанных на гастролях абитуриентов

Художественный руководитель театра «Сатирикон», исполняющий обязанности ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Константин Райкин наберет свой курс студентов на обучение актерскому мастерству и режиссуре из абитуриентов, прослушанных во время гастролей «Сатирикона» по России. 

Райкин добавил, что уже в воскресенье провел первые прослушивания в Чите. 

Ранее стало известно, что весной 2023 года мастерская Константина Райкина при Высшей школе сценических искусств возобновит набор абитуриентов на первый курс. Вместе с актерами на курс будут набраны и режиссеры.

Чтобы принять участие в прослушивании, необходимо перейти по ссылке на официальный сайт Высшей школы сценических искусств.

Фото: сайт театра «Сатирикон»