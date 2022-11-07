Константин Райкин соберет актерско-режиссерский курс из прослушанных на гастролях абитуриентов

Художественный руководитель театра «Сатирикон», исполняющий обязанности ректора Высшей школы сцениче...
«Музейную сеть Тюменской области» сформируют во всех районах региона для интеграции ресурсов музее...
Руководство IX Московской международной биеннале современного искусства направило письмо на имя гене...
Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста Ро...
«Эпос народов России» — такой стала в этом году тема творческого фестиваля в Красноярске «Герой наше...
Художественный руководитель театра «Сатирикон», исполняющий обязанности ректора Высшей школы сцениче...
«Музейную сеть Тюменской области» сформируют во всех районах региона для интеграции ресурсов музее...
Руководство IX Московской международной биеннале современного искусства направило письмо на имя гене...
Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста Ро...
«Эпос народов России» — такой стала в этом году тема творческого фестиваля в Красноярске «Герой наше...
Санкт-Петербург вошел в топ городов, на которые ориентируются россияне при выборе новогоднего тура...
Выставка «Юрий Никулин: фронтовик и великий артист» начала работать в Военно-историческ...
Зал славы рок-н-ролла пополнился именами музыкантов Эминема, Лайонела Ричи и солистов г...
В Сети появился трейлер фильма «Дневник Ноэль». Ролик опубликован на YouTube-канале с...
Пятый театральный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская» открывается 7 ноября в Петерб...
Академический театр балета Бориса Эйфмана открывает гастроли в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ...
Заслуженный артист РФ, музыкант Вячеслав Бутусов выступил на юбилейном концерте «Наутилус ...
Американский певец и актер Аарон Чарльз Картер умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщил портал TMZ ...
4 и 5 ноября в программе ко Дню народного единства на ВДНХ приняли участие более 150 тысяч человек,...
5 ноября у стен Музея Победы прошел патриотический флешмоб «89 регионов Российской Федерации». Акция...
18 ноября онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил специальный показ в честь 95-летия народного арти...
8 ноября в 19:00 в Концертном зале Мариинского театра сочинения Вольфганга Амадея Моцарта прозвучат ...
О премьере стало известно из итальянской соцсети стриминга Disney+, где раньше времени выложили пост...
Исполнитель роли Геральта из Ривии мог покинуть сериал Netflix после второго сезона из-за разногласи...
Постановщик второй части истории о симбиоте и его носителе-журналисте ранее выражал заинтересованнос...
07.11.2022