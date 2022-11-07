Константин Райкин соберет актерско-режиссерский курс из прослушанных на гастролях абитуриентов

Райкин добавил, что уже в воскресенье провел первые прослушивания в Чите.





Ранее стало известно, что весной 2023 года мастерская Константина Райкина при Высшей школе сценических искусств возобновит набор абитуриентов на первый курс. Вместе с актерами на курс будут набраны и режиссеры.





Чтобы принять участие в прослушивании, необходимо перейти по ссылке на официальный сайт Высшей школы сценических искусств.





Фото: сайт театра «Сатирикон»