В Петербурге начинает работать фестиваль «Школа. Студия. Мастерская»

06.11.2022
Пятый театральный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская» открывается 7 ноября в Петербурге. Центром этой профессиональной встречи станет Театр «Мастерская».
В программе — лекции, творческие встречи и лучшие спектакли режиссеров — выпускников мастерской Григория Козлова, художественного руководителя театра «Мастерская» в РГИСИ.
Будут продемонстрированы спектакли «Marquez. Сны одиночества» Марии Романовой в Театре драмы имени Фазиля Искандера (Сухум, Абхазия), «История одного преступления» Егора Чернышова в Театре «На Спасской» города Кирова, «Доходное место» Антона Безъязыкова, поставившего пьесу Александра Островского в Театре драмы Кузбасса (Кемерово) и другие.
По традиции, во время фестиваля на Малой сцене театра «Мастерская» пройдет режиссерская лаборатория. Ее тема в этом году — «И милость к падшим призывал...». Эскизы спектаклей покажут молодые московские режиссеры Евгений Закиров и Филипп Гуревич.
Фото: Pixabay