Бастион «Литва» включили в состав Музея Мирового океана

04.11.2022
Решение о передаче объекта музею-заповеднику озвучил глава Калининградской области Антон Алиханов на региональном совете по культуре, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Директор музея Светлана Сивкова поблагодарил губернатора за решение, которое поможет развитию учреждения. Она отметила важность расширения музейных площадей для хранения, реставрации и экспонирования больших предметов: якорей, двигателей, лодок и др.
Сейчас в коллекции — 32 традиционных водных транспортных средства, при этом фонд активно пополняется. Суда хранятся на территории Фридрихсбургских ворот. Теперь же их планируют разместить в бастионе, расположенном у реки, что облегчит спуск на воду. Кроме того, в сооружении смогут проводить занятия для детского клуба «Юный моряк».
«А это — новый этап, движение вперед», — подчеркнула Светлана Сивкова.
Прежде всего, на территории «Литвы» наведут порядок, проведут консервацию и решат вопросы обеспечения безопасности. На первый субботник смогут прийти все желающие.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ