Московский фестиваль архивных фильмов объявил программу

Второй международный киносмотр пройдет с 16 по 30 ноября на четырех столичных площадках, сообщила пресс-служба проекта.





На открытии фестиваля представят отреставрированную версию «Миражей» (1915) Петра Чардынина и считавшийся утраченным французский фильм «Танцовщица Шивы» (1911) Альбера Капеллани со Стасей Наперковской в главной роли.





По словам директора фестиваля Кристины Ефременко, в этом году проект осознанно организовали без главного куратора, что предоставило «пространство для коллективного высказывания». Каждый цикл стал итогом научной работы приглашенных или штатных научных сотрудников ГФФ, отметила она.





Широкой аудитории представят основную программу и десять авторских циклов, а также лекции и встречи с киноведами, реставр

аторами, режиссерами. Большинство фильмов покажут с пленки.





Наум Клейман представит картины, снятые крупными режиссерами и признанные в свое время «ошибочными». Цикл Евгения Марголита расскажет о профессии врача на примере киноработ ХХ века. Также в афише — программы об ориентализме в западном кино, силе природной стихии, киноэкспедициях по разным частям света, Ереване, новаторском кино советских республик Средней Азии 1960-1980-х годов, «Лендоке», послевоенном научно-популярном кино в СССР.





Фото: кадр из фильма «Бизерта», предоставлено пресс-службой Фестиваля архивных фильмов