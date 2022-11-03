Стартовал I Международный фестиваль циркового искусства «Без границ»

Фестиваль открылся в Цирке на Фонтанке в Петербурге. К его участникам и гостям обратилась глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, сообщила пресс-служба ведомства.





«Сегодня мы открываем новую страницу в истории цирка», — подчеркнула министр культуры.





По ее словам, фестиваль в Большом Санкт-Петербургском цирке не только примет участников из разных стран мира, но и продемонстрирует, что «мир искусства открыт для всех».





Также глава министерства отметила уникальность отечественной цирковой школы, славу которой создавали предыдущие поколения выдающихся династий. Российские артисты и работники цирка стремятся к развитию, продолжению культурного диалога, получению нового опыта, подчеркнула она.





«Без границ» объединил более 150 артистов из разных стран, специалистов в сфере креативных индустрий и цирковых импресарио с мировым именем. В фестивале примут участие артисты из Италии, Франции, Испании, Венгрии, Кубы, Перу, Азербайджана, Молдовы, Вьетнама и Эфиопии.





Глава Росгосцирка Сергей Беляков напомнил, что решение о проведении фестиваля в Петербурге приняла Ольга Любимова после того, как российских артистов не допустили до участия в европейских смотрах. В итоге появился фестиваль, подтвердивший, что «цирковое искусство не знает преград», отметил он.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ