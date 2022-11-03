Первый центр консервации и реставрации книг откроется в Нижнем Новгороде

Региональный центр посетили министр культуры РФ Ольга Любимова и глава региона Глеб Никитин, сообщается в пресс-релизе ведомства.





Открытие центра состоится в декабре в Нижегородской научной библиотеке им. В. И. Ленина. Он станет первым из более чем 40 аналогичных учреждений, которые появятся в стране до 2030 года. Их работу будет координировать Федеральный центр консервации и реставрации на базе РГБ. Второй центр заработает в Рязани до конца этого года.





По словам главы ведомства, из более чем 3 млн редких книг, нуждающихся в срочной реставрации, около 800 тысяч находятся в Нижнем Новгороде. Это стало причиной открытия в городе первого центра. Создание реставрационных площадок предполагает распространение единых методик, подготовку специалистов и оснащение библиотек, добавила Ольга Любимова.





В центре будут работать мастерские для переплетных работ, для книг и графики и другие помещения. Семь сотрудников Ленинской библиотеки уже повысили квалификацию в данном направлении на базе РГБ. В 2023-м обучение пройдут еще шесть новых работников.





Увеличение штата реставраторов стало возможным благодаря поддержке Минкультуры РФ, подчеркнул Глеб Никитин. По его словам, библиотеку также ждет капремонт и поставка оборудования для центра.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ