За «Золотую маску» поборются 50 спектаклей и 180 частных номинаций

Главная театральная премия страны объявила номинантов, сообщает РИА Новости.





Претендентами на «Золотую маску» стали театры из 17 российских городов. Впервые в конкурсе будут участвовать Тула и Губаха (Пермский край).





Два экспертных совета по драмтеатру, музтеатру и театру кукол отобрали 50 постановок и 180 частных номинаций, просмотрев более тысячи спектаклей вживую и в записи. Постановки вышли на сценах театров 130 городов с 1 августа 2021-го по 31 июля 2022-го.





Претенденты на премию примут участие в фестивале в январе — апреле следующего года. В столице будут представлены лучшие работы прошедшего сезона во всех направлениях театрального искусства.





Лауреатов выберет жюри. Их имена назовут на церемонии награждения 22 апреля в Музтеатре им. Станиславского и Немировича-Данченко.





Полный список представлен на сайте премии.





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