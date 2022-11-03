За «Золотую маску» поборются 50 спектаклей и 180 частных номинаций

Региональный центр посетили министр культуры РФ Ольга Любимова и глава региона Глеб Никитин, сообщ...
Мария Шейх рассказала в проекте «Алена, блин!» о том, что предшествовало ее уходу из группы после ...
Показы состоятся на масштабной выставке «Динара Асанова. Незнакомка», посвященной жизни, творчеств...
Кинокартины и другие аудиовизуальные произведения не могут быть включены в соответствующий перечень,...
Региональный центр посетили министр культуры РФ Ольга Любимова и глава региона Глеб Никитин, сообщ...
Мария Шейх рассказала в проекте «Алена, блин!» о том, что предшествовало ее уходу из группы после ...
Показы состоятся на масштабной выставке «Динара Асанова. Незнакомка», посвященной жизни, творчеств...
Кинокартины и другие аудиовизуальные произведения не могут быть включены в соответствующий перечень,...
Братья Руссо, снявшие «Войну бесконечности» и «Финал», решили не сотрудничать со студией до конца ...
Драма о коллективизации и голоде в Казахстанской АССР стала первым полнометражным фильмом постанов...
В новом выпуске юмористического шоу Андрей Бебуришвили заменит Гарика Харламова, сообщил ТНТ. ...
День народного единства, который в нашей стране в этом году будут отмечать в восемнадцатый раз, можн...
Итоги главной французской литературной награды объявили 3 ноября. Прошедшую в Париже церемонию транс...
Суд вынес решение в отношении двоих участников движения Just Stop Oil, обливших супом картину Яна ...
Проект РАМ им. Гнесиных сосредоточится на поддержке своих студентов и молодых талантов, говорится в ...
Новые подробности адаптации анимационной ленты «Дисней» 1997 года раскрыл один из продюсеров Джо Р...
Дженнифер Лоуренс снимется в фильме «Умри, моя любовь», который спродюсирует Мартин Скорсезе, пере...
В московском Центре Гиляровского начнет работать интерактивная инсталляция «Проект 18...
Директор умершего певца Аркадий Кудряшов отреагировал на идею продюсера Андрея Разина собрать новы...
Показы RFF состоятся в рамках Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщила пресс-слу...
Неизданные иллюстрации к произведениям Дмитрия Мамина-Сибиряка его современника, художника Сергея ...
Спустя три месяца с премьеры шоу по комиксу Нила Геймана стриминговый сервис Netflix подтвердил его ...
Фотовыставка от Российского военно-исторического общества пройдет с 4 по 13 нояб...
03.11.2022