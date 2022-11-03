Комик из Волгограда дебютирует в роли ведущего Comedy Club

В новом выпуске юмористического шоу Андрей Бебуришвили заменит Гарика Харламова, сообщил ТНТ.





4 ноября в эфире телеканала покажут Comedy Club с новым ведущим, который составит пару Павлу Воле. Представляя нового напарника, Воля отметил, что он — «то же самое, что Харлашка, только бесплатно».





По словам Бебуришвили, он часто общается со зрителями на живых концертах, а при записи выпуска гости давали ему много поводов для шуток. Комментируя уход Харламова, он заметил, что комик «вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берет».





В новом выпуске ведущие будут много общаться с залом, обсуждать трек «По барам» Анны Asti, шутить над ее сценическим именем.





По информации СМИ, Бебуришвили — уроженец Волгограда и хирург по образованию. Он начал карьеру комика в КВН, продолжил в стендапе, став резидентом Comedy Club.





Ранее ТНТ анонсировал начало съемок новогодней комедии «СамоИрония судьбы!», в которой обещал показать 70 Лукашиных, сцены из культовой комедии Эльдара Рязанова, пародии на «Игру в кальмара» и другие сериальные и кинохиты, а также музыкальные номера.





Фото: Pixabay