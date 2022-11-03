На Урале показали неизданные иллюстрации к произведениям Мамина-Сибиряка

03.11.2022

На Урале показали неизданные иллюстрации к произведениям Мамина-Сибиряка

Неизданные иллюстрации к произведениям Дмитрия Мамина-Сибиряка его современника, художника Сергея Яковлева, а также тексты и фотографии писателя и других его современников представили на выставке о жизни и творчестве писателя «Меня оценят в будущем» в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2022 год годом Дмитрия Мамина-Сибиряка. В ноябре исполняется 170 лет со дня рождения писателя.

Ранее стало известно, что в честь 170-летия со дня рождения писателя в детском отделении зеленоградской библиотеки № 255 6 ноября с 12 до 18 часов будет проходить интерактивное мероприятие. Юные посетители библиотеки увидят презентацию, рассказывающую о жизни и деятельности Мамина-Сибиряка, узнают, как появилась книга «Аленушкины сказки».

Фото: Pixabay