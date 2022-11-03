Напавших на «Девушку с жемчужной сережкой» активистов отправили в тюрьму

Суд вынес решение в отношении двоих участников движения Just Stop Oil, обливших супом картину Яна Вермеера в Гааге. Об этом пишет Guardian.





Оператора и одного из участников акции приговорили к двум месяцам заключения. Их дела рассматривали в ускоренном режиме. Третий участник отказался от этого формата, поэтому решение суда по его делу пока не известно.





В конце октября активист пытался приклеить себя к картине в Королевской галерее Маурицхёйс, другой облил его и полотно томатным супом и приклеил свою руку к стене, третий снимал. Холст не пострадал — «Девушка» экспонируется под специальным стеклом.





Движение пояснило: акция призвана продемонстрировать, что уничтожение произведений искусства вызывает сильные эмоции, как и уничтожение планеты.





Ранее аналогичный инцидент произошел в Лондоне, где две участницы движения облили «Подсолнухи» Ван Гога. Холст не пострадал, повреждения обнаружили на раме. В отношении активисток возбудили дело.